Стартовали продажи бюджетного Hyundai Santa Fe от Landwind

Китайская марка Landwind объявила о старте продаж нового кроссовера Fengrong, внешность которого была «позаимствована» от нового Hyundai Santa Fe.

Впрочем, китайская модель имеет отличия от «оригинала», а точнее ее корма имеет оригинальный стиль. Салон оригинальный, а над его дизайном работали специалисты из ателье GFG Style.

В движение кроссовер будет приводить полуторалитровый двигатель с турбиной. Его мощность составляет 163 лошадиных сил, а среди трансмиссий будет 6-ступенчатая механическая или 7-скоростная роботизированная КП.

Система привода будет только на переднюю ось. В списке оборудования есть система стабилизации, кожаный салон, до 6 подушек безопасности, люк с электроприводом, электронный ручной тормоз и многое другое.

Оценили Landwind Fengrong в 79 900 юаней минимум или 724 тыс. рублей.