Китайская марка Landwind объявила о старте продаж нового кроссовера Fengrong, внешность которого была «позаимствована» от нового Hyundai Santa Fe.
Стартовали продажи бюджетного Hyundai Santa Fe от Landwind
26.11.2019 13:51
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Впрочем, китайская модель имеет отличия от «оригинала», а точнее ее корма имеет оригинальный стиль. Салон оригинальный, а над его дизайном работали специалисты из ателье GFG Style.
В движение кроссовер будет приводить полуторалитровый двигатель с турбиной. Его мощность составляет 163 лошадиных сил, а среди трансмиссий будет 6-ступенчатая механическая или 7-скоростная роботизированная КП.
Система привода будет только на переднюю ось. В списке оборудования есть система стабилизации, кожаный салон, до 6 подушек безопасности, люк с электроприводом, электронный ручной тормоз и многое другое.
Оценили Landwind Fengrong в 79 900 юаней минимум или 724 тыс. рублей.
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