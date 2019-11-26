Китайский кроссовер Byton M-Byte скоро выйдет на рынок США

Компания Byton получила разрешение на реализацию своих автомобилей на территории США.



Byton это китайский стартап, который на автосалоне во Франкфурте в прошлом году представил свой первый электромобиль.

Им оказался кроссовер с названием Byton M-Byte. Этот стартап, отметим, был создан выходцами из BMW и Nissan еще в 2017 году.

15% этой компании принадлежит группе FAW. Молодая компания планирует продавать свои электрокары не только на территории Китая, но и в Европе и США.

Китайский Byton M-Byte скоро выйдет на американский рынок, так как производителю уже удалось получить все необходимые сертификаты и разрешения.

В Китае продажи электрического кроссовера стартуют в следующем году, а за его пределами автомобили появятся год спустя.

Конкурентами Byton M-Byte называют кроссоверы Jaguar I-Pace и Audi e-tron. Сборка автомобиля стартует на китайском предприятии в Нанкине.

Его стоимость на рынке США составит 45 тыс. долларов минимум или около 2,9 млн рублей.