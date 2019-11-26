По словам главы Минпромотрга, которые приводит «ТАСС», новый отечественный хэтчбек уже проходит сертификацию.



Отечественный хэтчбек Zetta за 450 тысяч рублей скоро получит ОТТС и в следующем году выйдет в продажу. Сообщается, что сертификацию модель пройдет до конца года.

В первой половине 2020 года российский электромобиль отправят в производство и продажу. Сборка электромобиля стартует на предприятии в Тольятти.

Он будет почти полностью состоять из отечественных компонентов, за исключением двигателя. Последний будут привозить из Китая.

Внешне новинка будет иметь схожесть с Smart ForTwo, при этом в нем будет реализовано много уникальных решений, не используемых в электрокарах других брендов.

Максимальная скорость трехдверного хэтчбека Zetta составит 120 км/ч, а его предполагаемая стоимость будет 450 тыс. рублей минимум.