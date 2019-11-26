По словам главы Минпромотрга, которые приводит «ТАСС», новый отечественный хэтчбек уже проходит сертификацию.
Отечественный хэтчбек Zetta за 450 тысяч рублей скоро получит ОТТС
Отечественный хэтчбек Zetta за 450 тысяч рублей скоро получит ОТТС и в следующем году выйдет в продажу. Сообщается, что сертификацию модель пройдет до конца года.
В первой половине 2020 года российский электромобиль отправят в производство и продажу. Сборка электромобиля стартует на предприятии в Тольятти.
Он будет почти полностью состоять из отечественных компонентов, за исключением двигателя. Последний будут привозить из Китая.
Внешне новинка будет иметь схожесть с Smart ForTwo, при этом в нем будет реализовано много уникальных решений, не используемых в электрокарах других брендов.
Максимальная скорость трехдверного хэтчбека Zetta составит 120 км/ч, а его предполагаемая стоимость будет 450 тыс. рублей минимум.
Появились изображения нового российского электромобиля Zetta