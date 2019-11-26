Skoda запустила в производство первый электромобиль Citigo iV

Первый серийный электрокар чешской марки был представлен еще в мае этого года.

Только в ноябре компания сообщила об официальном запуске модели с названием Citigo iV в серийное производство. Его сборка стартовала на предприятии компании в Братиславе.

Новый электрокар собирают только в пятидверной версии в комплектациях Ambition и Style. Информация о старте продаж и стоимости новинки будет объявлена дополнительно.

Стоит отметить, что Skoda до конца 2022 году намерена представить более 30 новых моделей, из которых 10 получат гибридную или полностью электрическую установки.