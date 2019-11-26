Первый серийный электрокар чешской марки был представлен еще в мае этого года.
Skoda запустила в производство первый электромобиль Citigo iV
26.11.2019 13:01
29 0
Только в ноябре компания сообщила об официальном запуске модели с названием Citigo iV в серийное производство. Его сборка стартовала на предприятии компании в Братиславе.
Новый электрокар собирают только в пятидверной версии в комплектациях Ambition и Style. Информация о старте продаж и стоимости новинки будет объявлена дополнительно.
Стоит отметить, что Skoda до конца 2022 году намерена представить более 30 новых моделей, из которых 10 получат гибридную или полностью электрическую установки.
Комментарииcomments powered by HyperComments