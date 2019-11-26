Продажи нового Chevrolet Blazer стартуют уже в декабре

Новое поколение внедорожника дебютировало в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Теперь компания объявила о старте продаж модели на китайском рынке. Как сообщили представители бренда, продажи нового Chevrolet Blazer будут запущены в декабре.

Предварительная стоимость составит 238 900 юаней или 2,17 млн рублей. Трехрядная версия этого внедорожника будет флагманской.

Габариты нового поколения составили: 4 999/1 953/1 727 мм, колесная база – 2 863 мм. Линейка двигателей Blazer представлена единственным двухлитровым двигателем.

Его мощность, работая в паре с девятиступенчатой КП составит 230 л.с. Система привода будет на переднюю или обе оси.

Топовая версия внедорожника будет представлена только в спортивной версии RS, которая отличается красными деталями, черными накладками, отделкой салона кожей и контрастной прострочкой.