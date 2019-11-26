Компания Mazda готовит к выходу новые модели и одной из них станет электрическая версия Mazda MX-5.
Новая Mazda MX-5 может стать электромобилем
26.11.2019 12:45
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Автопроизводитель стал патентовать детали машины. Так, недавно бренда запатентовал конструкцию подрамника автомобиля.
В конструкции будет использоваться много легких и прочных композитных материалов. Она может быть использована в гибридах и электрокарах.
Предполагается, что в новом поколении Mazda MX-5 будет электрическая версия, при этом модификация с ДВС останется и будет основной.
Ранее компания представила MX-30, который стал первым электрокаром компании. В нем предлагается силовая установка с аккумулятором на 35 кВтч и запасом хода 200 км.
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