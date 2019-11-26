Компания Suzuki переписала ценники на свой внедорожник Suzuki Jimny, на что в ходе мониторинга обратили внимание специалисты сайта «Цена Авто».



Новый внедорожник Suzuki Jimny подорожал в России во всех комплектациях, а сумма удорожания составила 30 тысяч рублей.

Теперь комплектация модели GL с механикой предлагается для покупки за 1 389 000 рублей, а версия с «автоматом» обойдется в 1 449 000 рублей минимум.

Самая дорогая комплектация автомобиля теперь оценена в 1 599 000 рублей. Стоит отметить, что новое поколение Suzuki Jimny вышло на рынок только в августе этого года.