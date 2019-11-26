Внедорожную версию получил дешевый аналог Jeep Wrangler

Речь идет о модели BAIC BJ40L, который имеет дизайн в стиле Jeep Wrangler, но является его дешевым аналогом.

В Китае этот внедорожник получил новую версию. Она будет отличаться рядом элементов в экстерьере, а в их числе металлические бамперы, расширенные колесные арки из пластика, багажник на крыше, а также предоставляют возможность установить LED-прожекторы.

Еще внедорожный BAIC BJ40L получил увеличенный клиренс, а за дополнительную плату предложат лебедку, интегрированную в передний бампер, а также большие внедорожные колеса. В движение новинка будет приводиться турбомотором объёмом 2,3 литра.

Его мощность составит 250 л.с., а работает он в паре с шестискоростной механикой и постоянным полным приводом. Оценили новинку в 199 800 юаней или 1,8 млн рублей.