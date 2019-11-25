Раскрыты некоторые подробности о новом Nissan X-Trail

Кроссовер Nissan X-Trail не получал обновлений с 2013 года и теперь компания готовит к выходу автомобиль 2021 модельного года.

Журналисты Carscoops смогли выяснить подробности об изменениях. В частности, они рассказали о кроссовере Nissan Rogue, а под таким названием он предлагается в США, тогда как за пределами этого рынка автомобиль известен как X-Trail.

Итак, новый Nissan Rogue/ X-Trail выполнят в стилистике моделей Kicks и Juke, включая появление фирменной решетки радиатора V-Motion.

В салоне кроссовера появится большой экран современной мультимедийной системы, а в списке оборудования предложат Nissan ProPILOT.

Моторная гамма Nissan X-Trail будет представлена прежним 2,5-литровым ДВС с отдачей 172 л.с., а также двухлитровым турбированным мотором мощностью 251 л.с.

Полноприводная система в модели будет предлагаться за дополнительную плату. Предполагается, что премьера нового Nissan X-Trail состоится в ближайшие несколько месяцев, а в продажу он поступит до конца 2020 года.