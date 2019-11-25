Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Рейтинг самых популярным марок по продажам новых дизельных авто был составлен на основании данных за три квартала этого года.

В отчетный период россияне приобрели порядка 98 тыс. машин с дизельными двигателями, а это 8,3% доли в общих продажах.

Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.

На второй строчке располагается Toyota, дилеры которой продали 16 247 дизельных машин. В тройку вошел Mercedes-Benz – 9 646 ед.

В десятке лидеров числятся: Volkswagen (7 330 ед.), Hyundai (6 864 ед.), Mitsubishi (6216 ед.), Renault (5948 ед.), KIA (5797 ед.), Land Rover (4734 ед.) и Skoda (4392 ед.).

Что касается самых востребованных моделей авто с дизелем, то в первой тройке оказались Toyota Land Cruiser Prado (6550 ед.), Renault Duster (5234 ед.) и Hyundai Santa Fe (4972 ед.).