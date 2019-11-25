Редкий мотоцикл выставлен на продажу в РФ почти за 13 млн рублей

Объявление о продаже одного из самых дорогих мотоциклов появилось на сайте «Авто.ру».

В России продают мотоцикл Confederate Combat Fighter G51 Black Flag. Выставленный на продажу экземпляр является одним из 30 выпущенных компанией.

За редкий мотоцикл продавец просит 12 800 000 рублей. Особенностью двухколесного транспорта стала прозрачная крышка,позволяющая увидеть все «внутренности», которые вращаются во время работы двигателя.

Бензобак мотоцикла имеет два смотровых окошка, а картер вырезали из куска алюминия. Также у Confederate Combat Fighter G51 Black Flag необычные тормоза – с каждой стороны есть сдвоенный диск.

Еще стоит отметить, что этот экземпляр является последним, выпущенным еще при жизни основателя компании. Продавец отмечает, что до конца месяца, если мотоцикл не будет продан, он сделает скидку и предложит его за 11 500 000 рублей.