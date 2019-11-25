Роскошный минивэн Toyota GranAce поступит в продажу в декабре. Цены

Новинка была представлена в октябре на автосалоне в Токио , а недавно компания официально анонсировала старт продаж новинки на внутреннем рынке.

Как рассказали в компании, новый роскошный минивэн Toyota GranAce будет доступен для покупки у дилеров в Японии с 16 декабря.

Автомобиль предложат с 2,8-литровым 163-сильным двигателем, который будет работать в тандеме с 6-ступенчатым автоматом.

Минимальная стоимость минивэна составит 6,2 млн, а максимальная – 6,5 млн йен. В эквиваленте Toyota GranAce обойдется от 3,6 до 3,8 млн рублей.