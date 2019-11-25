BMW построит в КНР завод по выпуску своих электромобилей

Руководство совместного предприятия смогло получить разрешение на строительства нового завода на территории Китая.

В планах компании на новом заводе собирать электромобили марок BMW и Mini, а также автомобили с ДВС, предназначенные для других рынков.

Проектная мощность новой производственной площадки составит 160 тыс. электрокаров в год и столько же машин с ДВС.

Этот завод займется выпуском автомобилей по полному циклу, а оценили проект в 724,4 млн долларов.

На территории завода помимо цехов по производству расположат и научно-исследовательскую лабораторию. В эксплуатацию завод будет введет в 2022 году.