В компании Bugatti не планируют отказываться от ДВС

Об этом в интервью с зарубежным изданием рассказал глава компании Стефан Винкельманн.

По его словам, в автомобилях Bugatti в ближайшие 10 лет продолжат использовать обычные ДВС.

Более того, Винкельманн говорит, что бензиновые двигатели они будут использовать до тех пор, пока они не будут запрещены на законодательно уровне.

С другой стороны, президент бренда не сомневается, что когда Bugatti выпустит свой первый электрокар, он обязательно будет лучшим на рынке.

Кроме этого, было сказано, что марка будет компенсировать свое влияние на окружающую среду, а для этого они будут сажать ежегодно по 4 000 деревьев.