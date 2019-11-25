Компания Changan обновит свой модельный ряд в России

Стало известно о планах компании на ближайшие годы на российском авторынка.

Китайский автопроизводитель в ближайшие три года планирует серьезно обновить свой модельный ряд в России.

Так, к 2023 году на рынке появится шесть новинок, в числе которых четыре кроссовера, один пикап и один седан. Самой первой новинкой станет обновленный кроссовер CS55.

Как уже сообщалось ранее, эта модель должна появится в продаже в следующем месяце. В 2020 году компания представит обновленный CS75, а после его выхода автопроизводитель начнет сертификацию версии CS75 Plus.

Четвертым кроссовером станет флагманский CS95 с семиместным салоном. Что касается пикапа P201 и седана Alsvin, то они поступят в продажу до конца 2023 года.