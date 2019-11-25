Бюджетный Hyundai ix35 снова стал бестселлером марки в Китае

Кроссовер Hyundai ix35 с начала года по октябрь включительно был реализован в количестве 108 458 экземпляров.

Такие объёмы продаж позволили бюджетному Hyundai ix35 снова стал бестселлером марки на территории Китая.

При этом стоит отметить, что в октябре автомобиль показал снижение продаж, но даже несмотря на это он остается одним из самых востребованных кроссоверов в КНР наравне с Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Kia Sportage.

Сейчас кроссовер предлагается с двумя силовыми установками мощностью 163 и 140 л.с. Привод доступен как на переднюю, так и на обе оси.

Стоимость кроссовера составляет 119 900 юаней минимум, а самая дорогая комплектация оценена в 161 900 юаней. В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 1,1 до 1,46 млн рублей.