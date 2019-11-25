Владелец разбитой Tesla Model S не может от нее избавиться

Оказалось, что в Австрии неподлежащий ремонту и восстановлению автомобиль, невозможно сдать на утилизацию.

Как рассказал владелец Tesla Model S из Австрии, около месяца назад он попал в ДТП, в результате которого машина врезалась в дерево, да еще и загорелась.

Прибыв к официальному дилеру, мужчина был удивлен, что не подлежащий восстановлению электрокар, он не может сдать на утилизацию.

Как выяснилось, в Австрии никто не знает, как правильно утилизировать такие машины и их аккумуляторы. Если быть точнее, то ни у кого там нет лицензии на это.

Более того, владелец не смог найти ни одного законного способа избавится от машины, так как вывоз ее на свалку или сдача в пункт приёма металлолома запрещена.

Вывезти ее в Германию также нельзя из-за сильно поврежденного аккумулятора.

Как только о ситуации стало известно компании Tesla, то они выслали двух инженеров для того, чтобы те смогли безопасно снять аккумуляторы, но и последним этого пока не удалось сделать.