Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

Новый пикап Tesla Cybertruck дебютировал пару дней назад, а позднее Илон Маск показал видео, где Tesla Cybertruck и Ford F-150 перетягивали канат.

На этот видеоролик уже отреагировали представили компании Ford, заявив, что они готовят гибридный вариант популярного пикапа, а позднее выйдет и его полностью электрическая версия.

Что касается видео, то в нем Tesla Cybertruck превзошёл Ford F-150 в перетягивании каната. Впрочем, несмотря на такие показатели, электрическому пикапу от Tesla еще предстоит завоевать рынок.

Как известно, Ford F-150 является самым популярным пикапом на рынке и удерживает лидерство много лет.

Tesla Cybertruck запустят в производство только в конце 2021 года, но уже на него принимают заказы. Как стало известно, компания всего за два дня получила 150 тыс. предзаказов.