Стало известно, как изменилась начальная цена Nissan X-Trail за два года

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают свою рубрику, рассказывая, как менялись цены на автомобили, которые наиболее востребованы в стране.

Недавно специалисты рассказали об изменений начальной цены кроссовера Nissan X-Trail. За период с ноября 2017 года, стоимость этого автомобиля увеличилась на 166 тыс. рублей.

Сейчас Nissan X-Trail представлен на рынке в 25 версиях с ценником от 1 630 000 рублей за бензиновый вариант.

Топовая комплектации доступна для покупки за 2 159 000 рублей. Дизельные версии оценены от 1 910 000 до 2 090 000 рублей.