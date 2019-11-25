Как известно, производство обновленного внедорожника уже запущено, правда пока с конвейера сходит по шесть экземпляров, но до конца месяца запустят полноценное производство.

Давно не секрет, что внешне обновленная Lada 4×4 сильно не изменится, а основные изменения произойдут в салоне. Между тем, обновленную Lada 4×4 полностью рассекретили на фотографиях, оказавшихся в распоряжении «Российской газеты».

На снимках показали внешность и салон автомобиля. Отличаться внедорожник от предшественника будет измененным передним бампером, где будут интегрированы противотуманные фары.

Самые главные изменения произойдут в салоне, где предложат матовый пластик передней панели, которая также будет новой.

Помимо этого, в модели установили современную климатическую установку, предложат иную комбинацию приборов, доработанный отопитель, вместительный бардачок, новые сидения, а также формованный потолок и систему Эра Глонасс.

Также сообщается о появлении нового руля с подушкой безопасности и другая облицовка рулевой колонки. В дорогих комплектациях автомобиля появятся боковые подушки безопасности. Что касается моторной гаммы, то тут изменений не произойдет.