Новое поколение седана Hyundai Sonata было представлено в начале года, а недавно производитель объявил о его стоимости на российском рынке.
Новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор
25.11.2019 12:07
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Более подробно о стоимости и комплектациях автомобиля для России сообщалось ранее, а теперь стало известно, что автопроизводитель разрабатывает «подогретые» версии автомобиля.
Так, восьмая генерация Hyundai Sonata скоро выйдет в версии Sonata N-Line, о которой стали известны первые подробности. Как выяснилось, новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор.
Его мощность составит около 280 л.с., а в паре с ним могут предложить восьмискоростной автомат или робот с двумя сцеплениями.
По предварительным данным, эта новинки может быть представлена в начале следующего года.
Этот автомобиль будет отличаться традиционными для линейки элементами, заниженной подвеской и перенастроенным рулевым управлением.
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