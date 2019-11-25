Более подробно о стоимости и комплектациях автомобиля для России сообщалось ранее, а теперь стало известно, что автопроизводитель разрабатывает «подогретые» версии автомобиля.

Так, восьмая генерация Hyundai Sonata скоро выйдет в версии Sonata N-Line, о которой стали известны первые подробности. Как выяснилось, новая Hyundai Sonata N-Line получит 2,5-литровый турбомотор.

Его мощность составит около 280 л.с., а в паре с ним могут предложить восьмискоростной автомат или робот с двумя сцеплениями.

По предварительным данным, эта новинки может быть представлена в начале следующего года.

Этот автомобиль будет отличаться традиционными для линейки элементами, заниженной подвеской и перенастроенным рулевым управлением.