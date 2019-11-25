Начались продажи обновлённого кроссовера Mitsubishi ASX

Сразу после презентации было объявлено о старте продаж модели на китайском рынке. Стоит отметить, что в целом Mitsubishi ASX для китайского рынка такой же, как и глобальная версия, но отличается от последнего иным оформлением салона.

В интерьере кроссовера переработали панель приборов, а также торпедо. Кроме этого, при оформлении использовались другие материалы отделки, а также установили современную мультимедиа с большим сенсорным экраном.

Линейка двигателей представлена двумя силовыми установками объёмом 2,0 и 1,6 литра и мощностью 167 и 116 л.с. соответственно.

Первый работает с вариатором, а второй с пятискоростной механикой. Система привода предлагается только на переднюю ось. Минимальная стоимость обновленного автомобиля составляет 99 800 юаней или чуть больше 903 тыс. рублей.