Новая Chevrolet Niva может перестать быть Chevrolet

Недавно сообщалось, что Chevrolet Niva в России скоро сменит поколение.

Для автомобиля в России готовят вторую генерацию, причем по некоторым данным, работы над проектом уже почти закончили.

Однако, как выяснилось, это будет не совсем смена поколений, так как изменений произойдет мало и их больше можно назвать небольшим обновлением.

Внедорожник, как сообщается, будет отличаться от предшественника только передней частью и выйдет под другим брендом.

Дело в том, что проект по выпуску второго поколения Chevrolet Niva был остановлен еще в 2014 году, когда массовые модели марки Chevrolet покинули российский рынок.

При этом недавно стало известно, что для сохранения производства GM может продать долю в совместном предприятии с «АвтоВАЗом», а это означает, что покупателем может стать Renault-Nissan.

В СМИ утверждают, что переговоры на эту тему уже ведут. Таким образом, Niva может выйти под любым брендом, включая Nissan, Datsun, Лада или Renault.