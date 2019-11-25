С начала года в РФ вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Правительство в России утвердило повышение утилизационного сбора с 1 января следующего года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

С начала года будут повышены ставки на все сегменты легковушек, а значит и вырастут цены на новые автомобили.

Стоит отметить, что повышение утильсбора планируется несмотря на падение продаж на рынке. Так, повышение ставок будет в среднем на 110,7%.

Например, в сегменте авто двигателем до одного литра рост составит 46,1%, а для автомобилей с моторами объемом от 3,5 литра – на 145%.

Если говорить об автомобилях массового сегмента с двигателем объёмом от 1 до 2 литров, то ставка вырастет на 112,5%.

Как пояснили «Коммерсанту», повышение ставок утильсбора это «реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты».