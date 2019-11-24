Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ

Российские аналитики проанализировали продажи кроссоверов на рынке и рассказали о марках моделей, которые являются наиболее востребованными.

За основу были взяты данные по продажам за три квартала 2019 года. В отчетный период россияне приобрели 516,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.

Доля таких автомобилей в продажах составляет 43%. Лидирует в топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ бренд Hyundai.

Кроссоверов этой компании было продано 76,2 тыс. экземпляров. Renault стала второй с результатом 53,6 тыс. единиц, а в тройке лидеров располагается Nissan — 47,2 тыс. шт.

Toyota и KIA находятся в первой пятерке лидеров. Объёмы продаж таких кроссоверов составили 43 тыс. и 37,9 тыс. ед.

В топ-10 еще числятся: Volkswagen (31,4 тыс. ед.), Mitsubishi (27,5 тыс. ед.), LADA (23,5 тыс. ед.), BMW (18,1 тыс. ед.) и Skoda (17,5 тыс. ед.).