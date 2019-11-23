Эксперты заявили, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Многие автовладельцы со временем начинают задаваться вопросом, можно ли смешивать масла в случае его дозаправки в экстренных ситуациях.

Эксперты говорят что можно, так как лучше масло смешать, чем остаться без него и вывести мотор из строя.

Если в ближайшем магазине нет нужного масла, то автовладельцу можно выбирать любое, так как небольшое добавление не успеет навредить мотору, если достаточно быстро добраться до сервисного центра, слить смешанное масло, промыть мотор и залит новое.

В случае выбора масел, выбирать следует тот тип масла, который уже залит, к примеру, к синтетическому доливать синтетическое, а к минеральному – минеральное.

Также следует автовладельцу знать индексы масел, чтобы недолить в легковой автомобиль масло, предназначенное для грузового транспорта. Также эксперты советуют обращать внимание на вязкость.