В РФ продажи автомобилей с «механикой» падают, а с АКПП – растут

К такому выводу по результатам проведенного исследования пришли аналитики агентства «Автостат».

Как сообщили специалисты, в период с января по сентябрь на российском рынке было реализовано 1,2 млн автомобилей.

Этот результат на два процента хуже, чем в прошлом году.

Несмотря на отрицательную динамику продаж легковушек в России в целом, был зафиксирован рост продаж машин, оснащенных автоматической трансмиссией.

В отчетный период таких авто было реализовано 698,4 тыс. единиц, что на 3% больше.

Модели авто в «механикой» были проданы в количестве 486 тыс. ед., что на 8.4% меньше. Доля проданных машин с АТ составила уже 59%.