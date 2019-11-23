Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX готовы покорять рынок США

Chevrolet TrailBlazer и Buick Encore GX первыми дебютировали в Китае, и в этой стране они уже продаются и производятся.

Теперь General Motors решила вывести кроссоверы на рынок США, но пред этим их показать американкой публике. Премьера Chevrolet TrailBlazer и Buick Encore GX прошла на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Chevrolet TrailBlazer и Buick Encore GX внешне отличаются, но технически это одинаковые машины. В США их будут предлагать с 1,2 и 1,3-литровыми турбомоторами.

Мощность второго агрегата 156 л.с. и 236 Нм крутящего момента. О базовом 1,2-литровом агрегате технические данные пока не озвучили.

В качестве трансмиссии предложат вариатор с передним приводом и девятиступенчатую автоматическую коробку с системой полного привода.

В американских дилерских центрах Chevrolet TrailBlazer и Buick Encore GX будут предлагать в нескольких модификациях, включая спортивные, которые от классических версий отличаются только более агрессивным обвесом.

Кроссоверы за дополнительную плату можно будет доукомплектовать адаптивным круиз-контролем, парковочным ассистентом, проекционным дисплеем и ЖК-экраном вместо салонного зеркала заднего вида.