Chevrolet Niva вернулась в топ-25 российских бестселлеров

Внедорожник вернулся в топ-25 российских бестселлеров по итогам продаж в октябре.

Объёмы продажи модели сокращаются, а отрицательная динамика за 10 месяцев года составила 25% до 17 436 реализованных внедорожников.

В октябре россияне купили 1 920 Chevrolet Niva, а этот результат оказался на 30%. Напомним, что автомобиль на российском рынке предлагается по цене от 667 000 рублей.