Горящий BMW в Самаре потушили стоками из канализации

И водитель не сопротивлялся, а наоборот предпринял попытку как можно скорее потушить машину.

Инцидент произошёл в Самаре, а видео уже появилось в Сети. На кадрах показали, как водитель ассенизатора взял шланг в руки и стал поливать капот загоревшегося BMW.

Следом владелец горящей машины побежал в салон и открыл капот, а оттуда вырвался столб пламени. Благодаря коричневой жидкости из ассенизатора потушить машину удалось быстро.

Между тем, в социальной сети опубликованный видеоролик стал поводом для шуток, а другие и вовсе говорят, что машину можно помыть, а если бы не ассенизатор, она могла бы сгореть полностью.