Dodge Charger из «Форсажа» с двигателем 9,4 литра продадут на аукционе

Сколько планируют выручить за рестомод не сообщается. Аукционный дом Worldwide Auctioneers намерен продать машину, которая принимала участие в сьемке седьмой части фильма «Форсаж».

Рестомод был построен на базе Dodge Charger 1968 года. Над ним работали специалисты тюнинг-ателье Scott Spock Racing и Nelson Racing Engines, и свое детище они назвали Maximus the Ultra Charger.



Модель оснащена 9,4-литровым Hemi V8, который на обычном бензине выдает 600 л.с., а на гоночном топливе отдача мотора вырастает до 2280 сил.

Maximus the Ultra Charger на 12 см шире классической модели, а его шасси на кручение на 400% жестче, чем у Dodge Charger.

Помимо нового кузова и шасси, в авто появилась полностью новая подвеска с регулировкой, 356-миллиметровые тормозные диски с шестипоршневыми суппортами и выхлопная система из нержавеющей стали.

Maximus the Ultra Charger способен до 100 км/ч разгонятся менее чем за две секунды, а отметку в 257 км/ч он преодолевает за восемь секунд.