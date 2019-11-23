Смертельная автоавария с участием автомобилей ВАЗ и «Газели» была зафиксирована на федеральной трассе М-7.
Два человека стали жертвами ДТП на Южном объезде Владимира
23.11.2019 21:03
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По информации МВД по Владимирской области, 23 ноября в Судогодском районе на Южном объезде Владимира столкнулись ВАЗ и «Газель».
Предварительно было установлено, что водитель легковушки, двигаясь на высокой скорости поздно заметил припаркованную у обочины Газель. В результате ВАЗ врезался в нее.
На момент аварии в салоне ВАЗа кроме водителя был пассажир, они погибли на месте.
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