Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Версию с вариатором и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk официально представят 25 ноября, и в этот же она станет доступна для покупки.

Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.

Комплектация Comfort для седана и универсала оценена от 767 900 и 801 900 рублей. «Люксовый» вариант предложат за 829 900 и 866 900 рублей.

Что касается самых дорогих комплектаций – Exclusive, то их оценили в 924 900 рублей за модель в кузове седан и 961 900 рублей за SW.

В новой «Весте» помимо мотора и трансмиссии появились новые боковые зеркала, более глубокие подстаканники, обогрев руля и задний диван со встроенным подлокотником.