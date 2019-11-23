Tesla Model 3: чем удивляет самая доступная Тесла

Tesla Model 3 — электрический четырехдверный седан, разработанный компанией Tesla. Это самый продаваемый электрокар от Теслы: в течение первой недели после презентации автомобиля в США, компания получила более 325 000 заявок на предзаказ. Рассмотрим основные особенности Tesla Model 3 и узнаем, чем обуславливается ее популярность на рынке электромобилей.

Общее описание

Tesla Model 3 — стильный пятиместный электрокар, в первые презентованный в 2016 году. Внешний вид автомобиля соответствует традициям компании и не выделяется среди других моделей Tesla. Салон автомобиля комфортный и очень просторный для седана. Интерьер салона выполнен в минималистичном дизайне.

По сравнению с другими электрокарами, данная модель имеет доступную стоимость. При этом качество и функционал автомобиля не уступают более дорогим альтернативам. На сайте autoenterprise.ua/tesla-model-3/ можно заказать новую Тесла 3 и получить её в своё владение уже весной 2020 года.

Основные особенности «бюджетного» электрокара от TESLA

Рассмотрим ряд преимуществ, которыми обладает Тесла 3.

Безопасность. По словам производителя, при проектировании Model 3 больше всего внимания уделялось безопасности. Прочный кузов автомобиля изготовлен из сплава алюминия и стали. По рейтингу автомобильной безопасности NHTSA новая Model 3 получила 5 звезд во всех категориях.

Быстрый разгон. Мощный двигатель, инновационные колеса и спойлер из углеволокна позволяют Model 3 разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3.5 секунды.

Двойной двигатель. Электрокар оборудован двумя независимыми двигателями. Наличие дополнительного двигателя исключает возможность внезапных остановок во время движения. Если один двигатель перестает работать, автомобиль переключается на запасной и продолжает движение.

Автопилот. Функция автопилота дает возможность автоматизировать процессы управления, ускорения и торможения. С помощью навигатора можно задать маршрут и проехать его на автопилоте. Еще одна полезная функция — автоматическая парковка.

Умное управление. Tesla Model 3 относится к разряду “умных” автомобилей. У водителя есть возможность использовать смартфон в качестве ключа и получать доступ ко всем элементам управления через 15-ти дюймовую сенсорную панель.

Ко всем вышеперечисленным преимуществам добавляется выгодная стоимость. Цена — первое, на что обычно обращают внимание при обзоре Model 3, часто забывая упомянуть другие важные особенности этого электрокара. Подводя итоги, можно сказать, что Tesla Model 3 — отличный электромобиль, сочетающий в себе высокое качество и адекватную цену.