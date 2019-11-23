Кроссовер Bentley Bentayga получил две новые версии салона

Теперь британский внедорожник Bentley Bentayga с роскошным салоном можно заказать в семиместном исполнении или с четырьмя раздельными креслами, причем задние в этом случае разделены массивной консолью.

Семиместный вариант внедорожника доступен с V-образным восьмицилиндровым мотором мощностью 550 л.с. Также для новой версии предлагают шестилитровый W12 с 635-сильной отдачей.

Четырехместный вариант салона доступен только с гибридной силовой установкой, созданной на базе трехлитрового турбомотора.

В салоне между задними креслами есть массивная консоль, где находится холодильник для напитков и складные столики.

Сами кресла для задних пассажиров оснащены регулировками в 12 направлениях, обогревом, вентиляцией и механизмами для массажа.