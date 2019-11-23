Haval H9 для экстремального бездорожья появился на рынке

Haval привезла в дилерские центры спецверсию внедорожника Haval H9. Модель получила название Special Edition, и ее китайская компания разработала для экстремального бездорожья.

От городской версии Haval H9 спецверсия отличается полной защитой днища, высокопрофильными внедорожными колесами с дисками на 18-дйюмов и пластиковыми накладками на колесные арки.

У спецверсии установлены новые бампера, багажник на крыше и светодиодная люстра.



В движение вседорожная версия Haval H9 приводится двухлитровым турбомотором мощностью 251 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач от ZF. Привод у внедорожника только полный.

Haval H9 Special Edition поступил в продажу только на китайском рынке, и там за него просят от 368 800 юаней, что в пересчете от 3,35 млн рублей.