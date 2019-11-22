Названы самые лучшие гибридные автомобили 2019 года

В этом году звание лучшего гибридного автомобиля по версии издания получил Toyota Corolla, которому удалось обойти таких конкурентов как Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3.

Звание лучшего гибридного автомобиля в сегменте кроссоверов получил Honda CR-V, соперниками которого были Toyota Highlander Hybrid, Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, а также Toyota RAV4.

В прошлом году главный приз был за Honda Insight, а среди гибридных кроссоверов лучшим признали Mitsubishi Outlander.