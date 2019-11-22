Стали известны результаты ежегодного конкурса Green Car of the Year, проводимого изданием Green Car Journal.
Названы самые лучшие гибридные автомобили 2019 года
22.11.2019 18:45
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В этом году звание лучшего гибридного автомобиля по версии издания получил Toyota Corolla, которому удалось обойти таких конкурентов как Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3.
Звание лучшего гибридного автомобиля в сегменте кроссоверов получил Honda CR-V, соперниками которого были Toyota Highlander Hybrid, Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, а также Toyota RAV4.
В прошлом году главный приз был за Honda Insight, а среди гибридных кроссоверов лучшим признали Mitsubishi Outlander.
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