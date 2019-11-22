Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback получили газовые версии

Компания Audi рассказала, что для своих автомобилей Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback она подготовила новые версии.

В частности, универсал и четырехдверное купе оснастили газовым двигателем. Этот двигатель имеет рабочий объём цилиндров два литра и мощность 170 л.с.

В паре с двигателем работает семискоростной робот. Баллоны в автомобилях расположили под полом багажника и они вмещают 17,3 кг метана.

Они позволят проехать машине не менее 400 км.