Компания Audi рассказала, что для своих автомобилей Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback она подготовила новые версии.
Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback получили газовые версии
22.11.2019 18:37
23 0
В частности, универсал и четырехдверное купе оснастили газовым двигателем. Этот двигатель имеет рабочий объём цилиндров два литра и мощность 170 л.с.
В паре с двигателем работает семискоростной робот. Баллоны в автомобилях расположили под полом багажника и они вмещают 17,3 кг метана.
Они позволят проехать машине не менее 400 км.
Комментарииcomments powered by HyperComments