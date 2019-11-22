В Mercedes-Benz назвали дату премьеры нового GLA

Автомобиль будет представлен 11 декабря, о чем сообщила пресс-служба бренда, не раскрывая никаких подробностей.

Ранее стало известно, что в отличие от предшественника кроссовер второго поколения получит измененные габариты, а в списке оснащенности появятся новые системы безопасности и помощи водителю.

В основе автомобиля будет переднеприводная платформа MFA, а в моторной гамме появится новый трубированный двигатель объёмом 1,3 литра.

Также для кроссовера предложат двухлитровый бензиновый двигатель, а также 1,5-литровый дизельный мотор. Также у автомобиля будут заряженные версии AMG с силовыми установками мощностью от 306 до 421 л.с.