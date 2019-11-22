Volkswagen представил крупный минивэн Viloran в стиле Touareg

Немецкий автопроизводитель провел презентацию нового минивэна Volkswagen Viloran в рамках автосалона в Гуанчжоу, проходящего в эти дни.

В начале месяца компания активно публиковала тизеры и эскизы новинки, подогревая к ней интерес. 22 ноября роскошный минивэн Volkswagen Viloran дебютировал в Гуанчжоу и там же было объявлено, что он поступит в продажу в 2020 году.

Пока сообщается о выходе новинки на китайском рынке, а о появлении ее за пределами этой страны информации нет. Особенностью этого автомобиля становится не только роскошное исполнение, но и дизайн в стилистике Touareg.

Еще этот минивэн стал первым автомобилем бренда, который получил новый логотип. Создан автомобиль на платформе MQB.

Его длина составляет 5 300 мм, ширина – 2 000 мм и колесная база – 3 180 мм. Сидения в салоне новинки расположены по схеме 2+2+3. В интерьере все выполнено дорого и роскошно.

О линейке двигателей Volkswagen Viloran компания умолчала, но было сказано, что в продажу он поступит в первой половине 2020 года.