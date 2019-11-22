В России аналитики рассказали о российских регионах, где больше всего зарегистрировано автомобилей китайского происхождения по состоянию на середину года.

Так были названы регионы-лидеры РФ по численности китайских автомобилей, которых в общей сложности насчитали 606 тыс. экземпляров. Их доля в автопарке составляет всего 1,4%, пишет «Автостат».

Из общего числа китайских авто 70 процентов приходится на модели брендов Chery, Lifan и Geely. Лидером по численности среди регионов России Московская область.

Там зарегистрировано 37,1 тыс. китайских авто или 6% от всего парка. На второй строчке находится Москва – 30,2 тыс. авто или 5%.

В первой пятерке оказались Краснодарский край (26,8 тыс. шт.), Свердловская область (25,6 тыс. ед.) и Башкортостан (25,4 тыс. ед.).

Только на шестой строчке оказался Санкт-Петербург с результатом 22,2 тыс. зарегистрированных единиц. Республика Татарстан (22,1 тыс. ед.), Ростовская (22 тыс. ед.), Челябинская (19,9 тыс. ед.) и Самарская (17,7 тыс. ед.) области замкнули десятку лидеров по численности китайских автомобилей.