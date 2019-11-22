Названы самые популярные автомобили с автоматом и механикой в РФ

Российские аналитики опубликовали рейтинг наиболее востребованных автомобилей с автоматической и механикой КП.

За основу были взяты данные по продажам за первые девять месяцев года, пишет агенство «Автостат». В отчетный период доля машин с автоматической трансмиссией в продажах составила 59%, а с механикой соответственно 41%.

Самыми востребованным в России являются автомобили с АТ бренда KIA. Компания продала 142,5 тыс. таких авто, а это доля в продажах марки – 85%.

На второй строчке оказались модели Hyundai. Доля машин с автоматом в продажах бренда составила 78% или 101,7 тыс. экземпляров.

В тройке лидеров находится Toyota – 93% или 69,5 тыс. ед. В первой пятерке лидеров оказались Volkswagen Polo (74%, 57 542 ед.) и Skoda (67%, 41 501 ед.).

Если говорить о марках-лидерах по продажам авто с механикой, то тут абсолютным лидером является Лада с результатом 239,3 тыс. проданных экземпляров, а это доля 93% от всех реализованных Лад.

На втором месте располагается Renault с показателями 71 053 ед. или 70%. Автомобили «Хёндэ» стали третьими в списке – 28 926 ед. 22%, а замыкают пятерку «КИА» и «Шкода» — 25 655 ед. (15%) и 19 982 ед. (33%) соответственно.