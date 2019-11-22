Свидетельство о праве на владении логотипом редкой Волги появилось в базе Роспатента.

«Группа ГАЗ» продлила права на логотип редкой Волги, который ранее использовался в ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.

Теперь право на логотип согласно выданному свидетельству будет за компанией до 2029 года. Будет ли в дальнейшем использоваться данный логотип до сих пор неизвестно.

Ранее выдвигали предположение, что Волгу могут возродить, но под этим брендом начнут выпускать коммерческие автомобили.

В результате никаких заявлений о возможном использовании логотипа и бренда не появилось. Между тем напомним, что ГАЗ-3111 был представлен еще в 1998 году в рамках Московского автосалона.

Производство модели продолжалось четыре года и за все это время было собрано порядка 500 серийных экземпляров, которые сейчас представляют коллекционную ценность.