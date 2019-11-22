Озвучили наиболее выгодный для россиян тип автомобиля

В РФ посчитали расходы на «топливо» для разных типов автомобилей.

На основании данных и был назван наиболее выгодный тип машины в России. Исследование было проведено главным аналитиком Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ириной Сосенкиной, передают «РИА Новости».

При подсчете затрат на топливо учитывался пробег 335 км в неделю или 17,5 тыс. км в год. В результате оказалось, что самым выгодным типом автомобиля является электромобиль.

Этот тип транспорта будет выгоден не зависимо от стоимости зарядки. Так, например, в Приморье стоимость зарядки оказалась самой высокой по стране и составляет 670 рублей – 8 рублей за киловатт в час.

При этом, например, в Москве на некоторых станциях и вовсе бесплатная зарядка. На втором месте оказались машины с газобаллонным оборудованием, причем отмечается, что даже с учетом стоимости установки ГБО, этот тип авто будет выгодным.

Затраты в данном случае составят 725 рублей в неделю. Больше всего тратят на топливо владельцы машин с ДВС.

Бензиновые автомобили обойдутся в 1 310 рублей в неделю из расчета 9 литров на 100 км. Результаты исследования очевидные, однако электромобили пока остаются очень дорогими, а в целом инфраструктура зарядок пока не развита.

Например, Nissan Leaf предлагается за 2,97 млн рублей, а новую Лада можно купить за 607 тыс. рублей.