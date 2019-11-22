Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится, что Audi в России отзывает почти 9,5 тысячи кроссоверов Audi Q5, реализованных на рынке в период с 2017 года.

В 9 469 автомобилях обнаружили вероятность схода с креплений выступа накладки задней колесной арки, причиной чего является скручивающееся смещение.

В итоге это может быть причиной полного отделения накладки. В рамках отзыва владельцам автомобилей закрепят выступ накладки колесной арки двумя модифицированными фиксаторами. Все работы будут проведены за счет компании.