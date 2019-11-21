При этом в целом продажи компании по итогам октября упали на 1% до 2 532 проданных авто.

За период с начала года компания на российском рынке реализовала 24 348 автомобилей, что на 3% меньше. Кроссовер Mazda CX-5 остается бестселлером бренда.

Продажи Mazda CX-5 в России в октябре увеличились на 6% и составит 1 859 экземпляров. В результате автомобиль смог войти в топ-25 российских бестселлеров.

Между тем напомним, что недавно Mazda предложила кроссовер в зимней версии.