При этом в целом продажи компании по итогам октября упали на 1% до 2 532 проданных авто.
Продажи Mazda CX-5 в России в октябре увеличились на 6%
22.11.2019 01:28
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За период с начала года компания на российском рынке реализовала 24 348 автомобилей, что на 3% меньше. Кроссовер Mazda CX-5 остается бестселлером бренда.
Продажи Mazda CX-5 в России в октябре увеличились на 6% и составит 1 859 экземпляров. В результате автомобиль смог войти в топ-25 российских бестселлеров.
Между тем напомним, что недавно Mazda предложила кроссовер в зимней версии.
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