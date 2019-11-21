Презентация нового седана состоялась на автосалоне в Гуанчжоу.

Китайская JAC представила недорогой седан со стильным дизайном, разработанным шеф-дизайнером Даниэлем Гальоне (Daniele Gaglione), ранее работавшим в Alfa Romeo.

Среднеразмерный автомобиль получил название JAC Jiayue A5. В его салоне использовались вставки с использованием грубого сукна, напоминающего мешковину.

Нечто подобное можно увидеть в некоторых автомобилях Volvo. Также в салоне есть мультимедийная система с 10,4-дюймовым экраном.

Новая модель имеет следующие габариты: 4772/1820/1492 мм, колесная база – 2 760 мм. Ее моторная гамма представлена полуторалитровым бензиновым ДВС, мощность которого составляет 150 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать вариатор или шестискоростная механика. Оценили новинку в 84 800 юаней минимум или около 770 тыс. рублей. Стоит отметить, что этот седан планируют продавать в России. В планах компании запустить продажи новинки в нашей стране после 2021 года.