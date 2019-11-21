21 ноября в Лос-Анджелесе состоялась презентация «заряженного» кроссовера Audi RS Q8.
Купе-кроссовер Audi RS Q8 придет в Россию в 2020 году
22.11.2019 00:54
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Более подробно об автомобиле портал «ТвоёАвто» сообщал. Тогда же было известно, что сначала новинка поступит в продажу в США.
Между тем представители компании рассказали о сроках появления автомобиля за пределами Америки.
Так, выяснилось, что в Германии и других европейских странах Audi RS Q8 появится в первом квартале будущего года, а в Россию модель приедет в первом квартале года.
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