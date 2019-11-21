Представлен топ-10 автомобилей С-класса по средневзвешенной цене

В России аналитики продолжают публиковать рейтинги автомобилей по средней стоимости за период с января по сентябрь 2019 года.

На этот раз специалисты агентства «Автостат» по средневзвешенной цене представили топ-10 автомобилей С-сегмента.

В целом их средняя стоимость достигает 1,5 млн рублей, а самым популярным авто является Skoda Octavia. Его объёмы продаж составили 17 313 ед., а средняя цена – 1 359 ед.

Модели KIA Ceed (13 018 ед.) и Cerato (9 684 ед.) оказались следующими в списке со средневзвешенной стоимостью 1 263 000 и 1 236 000 рублей.

Ford Focus стал четвертым с результатом 6 503 проданных авто по средней цене 1 037 000 рублей. В первой пятерке оказались Hyundai Elantra (3 541 шт.; 1, 2 млн руб.) и Toyota Corolla (3 491 шт.; 1 429 000 руб.).

На шестом месте располагается Lifan Solano с самой низкой средней ценой – 710 тыс. рублей. Его продажи за 9 месяцев года составили 869 шт.

Еще в десятке рейтинга числятся: Mazda3 (663 ед.; 1 428 000 руб.), Citroen C4 (386 ед.; 1 226 000 руб.) и Peugeot 408 (199 ед.; 1 167 000 руб.).