Китайская компания Geely расширит свой модельный ряд, представленный в России и обновит одну из уже продающихся моделей.

Три новых кроссовера привезет Geely в Россию в 2020 году, среди которых окажется обновленный Atlas. Также в нашей стране появится кроссовер SX11 и FY11.

Модель Geely SX11 для некоторых стран, включая нашу, получит название Coolray. Уже скоро автомобиль пройдет сертификацию в РФ и получит ОТТС.

Ранее были данные о появлении кроссовера в нашей стране до конца года, но похоже, его продажи будут запущены в начале следующего года.

Предварительная стоимость составит 1,3 млн рублей. Пока достоверно неизвестно, будут поставлять модель из Китая, или все-таки его выпуск будет организован на белорусском заводе, откуда и наладят поставки.

Что касается обновленного Geely Atlas, то он в Китае стал предлагаться с приставкой к названию Pro и доступен с двигателем от Volvo.

Что касается Geely FY11, то появится на российском рынке в первой половине 2020 года. В Geely уверены, что такой автомобиль будет пользоваться спросом, учитывая популярность кроссоверов.

К тому же немало внимания привлекают к себе Renault Arkana и купеобразный F7x. Однако Geely FY11 по стоимости окажется немного дороже в сравнении с вышеупомянутыми моделями.

На китайском рынке кроссовер предлагается по цене от 1,27 млн в эквиваленте, а в нашей стране Geely FY11 обойдется дороже.